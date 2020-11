Breng jeugdzorg onder in regionale overheidsbedrijven

Zorgbedrijfjes boeken overmatige winsten. Marktwerking in de jeugdzorg heeft een verstikkende bureaucratie opgeleverd. Breng de jeugdzorg daarom onder bij regionale overheidsbedrijven, stelt Jaap Haasnoot, gemeenteraadslid in Katwijk en Statenlid in Zuid-Holland.

Jeugdzorgwerkers staakten ruim een jaar geleden voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis vanwege crisis in de jeugdzorg. Ze protesteerden onder meer tegen het systeem van aanbestedingen en de daaruit voortkomende bureaucratie bijgekomen en onzekerheid over contracten.

Allerlei zorgbedrijfjes boeken overmatige winsten in de jeugdzorg, blijkt uit onderzoek van Follow The Money. In heel Nederland zijn de uitkeringen van het Rijk voor gemeenten niet voldoende om de werkelijke uitgaven op dit terrein te dekken. Hier zit dus duidelijk het lek. Net als in veel andere sectoren en bedrijfstakken heeft de privatiseringsgolf van de afgelopen decennia hier haar beloften en geloofswaarheden niet waargemaakt.

De politiek dacht dat verbetering van efficiëntie en effectiviteit als vanzelf zou intreden als de onzichtbare hand van de markt het allemaal ging regelen. Het onderzoek naar de jeugdzorg in Brabant laat zien dat die sturende hand inderdaad onzichtbaar is gebleven. Daarmee is meteen duidelijk wat de oplossingsr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .