Koningin Máxima is juist gearriveerd op de parkeerplaats voor een bezoek aan Gezondheidscentrum De Bosrand in Driebergen. De camera's snorren en de mondkapjes zijn opgezet. Het onvermijdelijke moment nadert: hoe gaan we elkaar begroeten in coronatijd? Dan, klik! Foto gemaakt. De spanning van het moment is prachtig vastgelegd. De dokter-in-witte-jas is helemaal voorbereid: die handen houdt ze hoe dan ook bij elkaar. Ze heeft haar benen licht gespreid en haar voeten zijn daardoor stevig geaard in de stenen vloer. Zij is helemaal klaar voor de elleboog! Die ze alvast subtiel uitsteekt. Máxima nadert behoedzaam, stapje voor stapje. Ook zij houdt haar handen gevouwen, haar bij haar schoenen passende tas stevig onder de arm geklemd. Beiden zoeken oogcontact. Wat een surrealistisch beeld op zo'n doorsnee parkeerplaats met wapperende banier en typisch Hollandse lantaarnpaal. Wie even verder fantaseert ziet ineens een beeld uit een BBC-natuurdocumentaire opdoemen. Die van een panter die behoedzaam zijn prooi besluipt, klaar voor de aanval. <