Geloof helpt me om iets verder te zien en hopelijk zoveel mogelijk het goede te doen

Het antwoord op de vraag wat een goed leven is, wordt in de Bijbel misschien wel nergens duidelijker geformuleerd dan in Romeinen 12 - een goed leven is een leven in dienst van de wil van God. Aldus minister-president Mark Rutte. Hij sprak zaterdag de Protestantse Lezing uit ter gelegenheid van Hervormingsdag. Hieronder kunt u zijn toespraak lezen.

‘Als ik de onmogelijke opdracht zou krijgen met één woord te omschrijven wat de kerk voor mij persoonlijk betekent, zou ik waarschijnlijk zeggen: ‘gezamenlijkheid’. Want in de kerk komen mensen samen, als gemeente. In persoon, met elkaar. En wat is het dan vervreemdend u vanuit deze mooie, maar bijna lege Haagse Kloosterkerk via de camera toe te moeten spreken. We weten waarom dit nodig is. We weten waar we het voor doen. Maar we voelen ook hoezeer we die gezamenlijkheid juist nu extra hard nodig hebben.

Dat is meteen de belangrijkste reden waarom ik graag ja heb gezegd tegen het verzoek op deze Hervormingsdag de jaar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .