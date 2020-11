Congresverkiezingen in de VS maken het dinsdag pas echt spannend

In de chaos van de presidentiële campagne vergeet men vaak dat de Amerikanen op 3 november, naast de president, ook hun afgevaardigden en senatoren in het Congres kiezen. In veel opzichten zijn de uitslagen van deze verkiezingen een stuk belangrijker dan wie de nieuwe president wordt in januari. Dat schrijft Matthijs Tieleman. Hij is promovendus geschiedenis aan de University of California, Los Angeles.

Een machtig Congres - zeg maar: de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk - dat onafhankelijk is van de president, zit diepgeworteld in de Amerikaanse geschiedenis en politieke cultuur. Na de afloop van de onafhankelijkheidsoorlog met Groot-Brittannië werd het Continentaal Congres, het eerste parlement van de Verenigde Staten, geplaagd door problemen. Onder de Artikelen van Confederatie, de eerste grondwet van de Verenigde Staten, was het Congres zowel de uitvoerende als de wetgevende macht. Desondanks had het Congres niet de autoriteit om belasting te heffen, wat het aflossen van oorlogsschulden bemoeilijkte. Er ontstonden ook twijfels of het Congres wel daadkrachtig genoeg was om snel een leger op de been te brengen bij een rebellie of inv..

