In het licht van de Bijbel: Zoeken naar humor in het christelijke leven

Veel valt er niet te lachen in de Bijbel en soms moeten we dat ook maar zo laten.

Dagdromen in het gras, en ineens blaast je lief je in je neus

Readers Digest had (heeft?) een rubriek: lachen is gezond. Stel de Bijbel had ook zo’n afdeling. Welkom leesvoer in dagen van corona: we lezen vandaag Humor 8 vers 1 tot 10. Maar nee. Ik zie humor als medicijn, want is humor niet altijd, ergens, rakend aan gebrokenheid? Zo ja, wellicht dat humor dan zo weinig in de Bijbel voorkomt omdat die is gewijd aan een betere weg uit de gebrokenheid.

Psalm 2 vers 4

Die in de hemel troont,

lacht …

Er is gezocht naar humor in de Bijbel. Okke Jager deed een poging: De humor van de bijbel in het christelijke leven.

Dit soort zoektochten is niet altijd even succesvol. Ik las een artikel waarin werd gesteld dat het boek Jona ‘met geweldige humor’ wordt verteld. Ik heb blijkbaar geen gevoel voor humor. Maar ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .