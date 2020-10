Schaduw van Trump blijft over Biden hangen

Met Joe Biden in het Witte Huis komt er nog geen andere koers.

De Amerikanen gaan massaal naar de stembus. Maar dat is alvast niet uit enthousiasme over een Democratische kandidaat die na jaren van Republikeins bewind een frisse wind zou kunnen laten waaien, zoals gebeurde bij de verkiezingen van John Kennedy, Bill Clinton of Barack Obama. Er is geen hoop, laat staan verwachting, over een nieuw elan of een andere koers. Niettemin zal – een daverende verrassing voorbehouden – de 78-jarige Joe Biden de nieuwe president van de VS worden. De Amerikanen lijken in meerderheid af te willen van het ongeleide projectiel Donald Trump na vier jaar van mismanagement, leugen en bedrog. Velen waren al geschrokken dat ze hem vier jaar gele..

