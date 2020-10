Figurant zijn geeft rust, volgens Cocky Drost in het ND van 24 oktober. De drukte en de stress om als hoofdrolspeler je eigen levensfilm tot een succes te maken is niet nodig. Ook als figurant kun je de hoofdrol spelen. En wel in het leven van anderen. Als ouders kregen we eens een ontroerende brief. Geschreven door een tiener van vijftien. Samen met onze zoon zat hij in een taxibus op weg naar school. Een plek bij uitstek om het leven even aan je voorbij te laten gaan. Maar ook om tijd te nemen voor elkaar. De achterbank werd een broedplaats van liefde en genegenheid. En niemand had het door. Onze ogen gingen pas open bij het lezen van zijn handgeschreven brief. ‘Mag ik af en toe eens op bezoek komen bij Wilmer, want ik v..

