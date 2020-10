Laat burgers meepraten over klimaatbeleid

We zien het nog te vaak, klimaatbeleid dat werkt op papier maar niet in de praktijk. Terwijl sommige partijen in het Europees Parlement wedstrijdjes vérplassen over symbolische klimaatdoelen, lopen inwoners tegen echte problemen aan. Als we klimaatbeleid willen maken dat niet alleen klopt aan de Haagse en Brusselse tekentafels, maar ook in het land, dan moet de overheid structureel met inwoners over klimaatbeleid in gesprek.

Dit beeld werd onlangs bevestigd door het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. De overheid betrekt burgers te weinig bij klimaatbeleid en remt ze vaak eerder af. Of het nu gaat om lokale energiecoöperaties, het aanleggen van warmtenetten, of de besluitvorming rond de bouw van windmolens.

De mens..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .