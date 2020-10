Azerbeidzjan tart rechten Armeniërs

Demonstratie in Den Haag tegen het gewelddadig optreden van Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach.

Op 27 september heeft Azerbeidzjan met steun van Turkije en door Turkije gerekruteerde Syrische huurlingen een militaire aanval ingezet op Nagorno-Karabach. De internationale gemeenschap erkent Nagorno-Karabach, dat in grote meerderheid wordt bewoond door Armeniërs, als onderdeel van Azerbeidzjan. Een ongelukkige samenloop van historische omstandigheden heeft hiertoe geleid. De eeuwenlange Armeense traditie van de enclave weerhield Josef Stalin er in 1921 namelijk niet van Nagorno-Karabach te schenken aan de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan, waarvan de bevolking verwant is aan de Turken. In essentie maakte deze actie deel uit van de bredere verdeel- en heerspolitiek om de niet-Russische volken onder controle te houden en een afscheiding..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .