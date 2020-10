Die wens staat voor veel mensen hoog op de lijst als ze gaan sterven. Voor sommigen is het daarom een rustgevend idee, dat Nederland een euthanasiewet heeft. Als het niet meer te dragen is, is er een nooduitgang. Soms zien ze daarbij over het hoofd dat euthanasie geen eenvoudige procedure is, en dat het voor artsen ingrijpend is een leven te beëindigen – als ze dat al doen. Nog veel vaker zetten artsen palliatieve sedatie in om het lijden van de patiënt in de allerlaatste fase te verlichten. Daarbij wordt iemand die niet lang meer te leven heeft (maximaal twee weken volg..

