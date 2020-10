De euforie over Arderns overwinning toont de hunkering naar een herkenbare, eerlijke leider

. Dat geldt voor weinig politici meer dan voor Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland en nu de centrale figuur in de grootste verkiezingszege van de afgelopen decennia in haar land.

Haar leiderschap werd getekend door de crises waarin ze verbindend leiderschap liet zien. Ze was sterk en duidelijk na de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, ze toonde echte medemenselijkheid bij een dodelijke vulkaanuitbarsting en ze handelde samen met haar coalitiepartners doortastend om Nieuw-Zeeland te behoeden voor een corona-uitbraak. In het buitenland, met name in Amerika en Europa, dwong ze respect af door dit optreden. En de kiezers in Nieuw Zeeland beloonden dit met een historische zege.