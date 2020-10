Een opmerkzaam hart

heb je nog de afdeling regeringsvliegtuigspotters. Menno Swart is zo iemand. Hij had vrijdag de dag van zijn leven. Met zijn camera legde hij vast dat de PH-GOV, het vliegtuig van het Koninkrijk der Nederlanden, was opgestegen. Dat was om 14.05 uur. Het opstijgen van dat toestel, met de koning waarschijnlijk aan de stuurknuppel, leverde genoeg springstof om even later een bom in de politiek Den Haag te doen ontploffen. Binnen vier uur nadat het koninklijk gezin in Athene was geland, was er een officiële verklaring waarin de terugkeer naar het vaderland werd aangekondigd. Einde vakantie en met de staart tussen de benen terug naar huis.