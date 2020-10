In hoeverre zijn sociale media zelf verantwoordelijk voor de uitingen die op hun fora worden gedaan?

zelf (mede)verantwoordelijk voor de uitingen die op hun fora worden gedaan en blijven staan? Het is een vraag die niet nieuw is, maar deze week nieuw voedsel kreeg, door twee ontwikkelingen. Woensdag ontstak het kamp van president Trump in woede omdat Facebook en Twitter discussies verwijderden die voortkwamen uit een artikel dat de publiceerde. Daarin stond dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden de activiteiten van zijn zoon Hunter voor een Russisch energiebedrijf kende en steunde toen hij vicepresident was. Volgens de Republikeinen beschermden de sociale media Biden, door schadelijke uitingen weg te halen.

