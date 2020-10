Een bittere tweede golf: eigen verantwoordelijkheid werkt alleen als burgers hun morele plicht serieus nemen

de temperatuur daalt. Hoe anders is het perspectief in vergelijking met maart. Toen kwam er een intelligente lockdown, maar ontlook de lente en werden we gezegend met veel zonnige dagen. Nu, ruim een halfjaar later, weten we dan wel meer van het virus en lijken we corona ook iets beter te kunnen behandelen – maar zijn we in feite terug bij af. Dat is een verdrietige constatering.

Want al is de nieuwe lockdown íets minder heftig dan afgelopen voorjaar, hij zal z'n tol eisen. Zeker nu ook in verpleeghuizen weer de besmettingscijfers stijgen, is op veel plekken het bezoek weer aan banden gelegd. Juist waar nabijheid zo gewenst is, moeten we afstand houden. Wat we het liefst doen als de avonden lang zijn – elkaar ontmo..