Compenseer het leenstelselverdriet van studenten van het afgelopen lustrum

politici die nog enthousiast zijn over het leenstelsel. Het vorige kabinet van VVD en PvdA duwde het door, met steun van D66 en GroenLinks. In ruil voor het voortaan lenen van je studiefinanciering, zou de kwaliteit van het hoger onderwijs flink worden verbeterd. Maar of dat ook is gebeurd? De Algemene Rekenkamer bijvoorbeeld, stelde in 2018 dat toezeggingen over extra uitgaven maar voor een deel zijn gerealiseerd. Verder klaagt het hoger onderwijs dat bezuinigingen gewoon doorgingen.

De nadelen van het leenstelsel blijken ook uit andere cijfers. Van de eerste- en tweedejaarsstudenten in 2015 had 30 procent een rentedragende lening, zocht het Nibud uit. Twee jaar later, in 2017, had al 62 procent van de e..