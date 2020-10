Er valt nog veel te leren van de bijna vergeten vreedzame opstand van de Oost-Duitsers

, na dertig jaar van negeren. Voor allerlei historische momenten zijn er monumenten in Duitsland. Maar voor de Oost-Duitsers die in massale vreedzame protesten tegen het DDR-regime in opstand kwamen, is er niets. En dat zou er wel moeten zijn, zei de Duitse president Frank-Walter Steinmeier zaterdag bij de verjaardag van de Duitse hereniging. Want het was een daad die moed eiste.

De ‘Ossies’ stonden op tegen een regime dat steunde op de Stasi, een pervers inlichtingenapparaat dat mensenlevens vernietigde. Maar met het verdwijnen van de DDR verdween ook de belangstelling voor de inzet van al die mensen die de onderdrukking wisten te breken. Het was alsof ze er niet meer toe deden.