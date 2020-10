Met de 363 euro geeft de overheid een signaal. Een nette thuiswerkvergoeding is billijk

Dat is volgens het Nibud, het kenniscentrum voor de huishoudportemonnee, wat je kwijt bent aan thuiswerken. Die twee euro gaan op aan koffie, water, gas en elektra, en de afschrijving op je eigen kantoormeubilair. Tegelijkertijd levert vaker thuiswerken besparingen op voor de werkgever: minder reiskosten, minder elektriciteitsverbruik, en wellicht - als we ook ná de coronacrisis vaker thuiswerken - lagere huurkosten voor een kleiner kantoor.

Of thuiswerken werkelijk twee euro per dag kost, hangt vanzelfsprekend af van individuele omstandigheden. Wie in een ouder huis de hele dag flink moet stoken, is bijvoorbeeld meer kwijt dan wie in een goed geïsoleerd huis een constante temperatuur handhaaft - thuis of niet thuis. Di..