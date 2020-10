Zal een ‘dringend advies’ van het mondkapje gemeengoed maken? Zo nee, dan nog even doorveren

voordat je gaat mopperen over hoe het er in dit land aan toegaat - een blik over de grens te werpen. De beelden van het eerste Trump-Biden-debat terugkijken bijvoorbeeld, voorafgaand aan het zoveelste corona-debat in de Tweede Kamer. Want zo hard kan een politieke beschaving met een eeuwenlange democratische traditie dus naar de afgrond denderen. Zo vernietigend kan de polarisatie toeslaan in een tweepartijenstaat, zo totaal kan het verlies van decorum zijn na vier jaar stapeling van grofheden en zelfverheerlijking. Geen lichtpuntjes, geen sprankje humor of zelfspot, geen ingeving van wijsheid of wellevendheid. De Amerikaanse democratie is in een peilloos diepe depressie verzonken.

En dan, de ochtend daarna, zo’n..