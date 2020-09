Kritiek niet gewenst

. Dat is steeds duidelijker de trend van de regering in New Delhi. Het platleggen van het werk van Amnesty International in India, door het blokkeren van alle bankrekeningen ervan, hoort bij die ontwikkeling.

De officiële reden voor de ingreep is dat Amnesty India geld zou hebben gekregen van het hoofdkantoor in Londen en volgens de wet op ‘buitenlandse agenten’ mag dat niet. Dergelijke wetten zijn er ook bijvoorbeeld in Rusland en China, en ze zijn vaak zo breed opgesteld dat de overheid er naar believen gebruik van kan maken om onwelgevallige geluiden te smoren.