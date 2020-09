Betaal gewoon belasting

de dunste smartphone te maken, maar werkte vooral aan de dikste portemonnee. De eigen beurs, welteverstaan. In 2014 betaalde Apple via EU-lidstaat Ierland slechts 0,005 procent belasting over zijn wereldwijde winst, berekende de Europese Commissie, terwijl de normale winstbelasting in Ierland 12,5 procent bedroeg.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie bepaalde dat het steenrijke Amerikaanse bedrijf veertien miljard euro aan achterstallige belasting moest betalen. Dat vond het Europees Hof echter slecht onderbouwd en het vernietigde het gestrekte Brusselse been.

Jammer voor Apple en andere belastingontwijkers, maar de Europese Commissie staat nu onder leiding van Ursula von der Leyen, die fiscaal gesj..