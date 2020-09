De #ikdoenietmeermee was dom. Maar voorbijgaan aan kritische vragen over alle nevenschade is eveneens dom

uit haar jasje, en zei tegen Eva Jinek dat ze respect heeft voor corona. Ze staarde naar het epistel, en verzekerde dat ze bij haar standpunt blijft - maar dat ze tegelijkertijd niet oproept de coronamaatregelen te negeren. Het enige punt dat ze wilde maken met #ikdoenietmeermee is dat de overheid geen oog heeft voor wie op een andere manier onder de coronacrisis lijdt. Haar vader/stiefvader bijvoorbeeld; hij is piloot.

Het klonk zwak. En we zouden zangeres, model en vlogger Famke Louise en de andere meer of minder bekende Nederlanders ‘die niet meer meedoen’ ook nog kunnen verdenken van financiële motieven. Toch is dat te gemakkelijk. Want als je het afpelt, kom je bij hun kernvraag: zijn de co..