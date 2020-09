ook deze week, gaat over de vraag hoe groot en sterk de overheid zich moet maken. Hoeveel steun kunnen flexwerkers en ondernemers, gezinnen, ouderen, studenten en zo meer in crisistijd van haar verwachten? Dat is een zinvol debat: over kwetsbare mensen en bedrijven, over solidariteit, belastingdruk en overheidsfinanciën.

Diezelfde vraag naar een krachtige overheid is echter geen antwoord op gedrags- en mentaliteitszwakten van groepen en individuen, van studentenvereniging tot trouwende minister. Het 'zwaard' is de overheid gegeven om slechtheid en criminaliteit te bestrijden; tegen domheid en argeloosheid helpt een goed verhaal meer dan spierballentaal. Dus naast het stuk wassen van zijn handen zal de premie..