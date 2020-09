Lente over zes maanden

wordt de nieuwe Tweede Kamer gekozen. Partijen zullen zo laat mogelijk speerpunten kiezen en hun campagne aftrappen. Ook hun algemene beschouwingen zijn nog zoekend, tastend. Want het is moeilijker dan ooit, nu al in te schatten wat 17 maart de toestand van het land is, en wat op dat moment de grootste zorgen van de mensen zijn.

Dat ‘probleembesef’ van de burger wordt voortdurend gepeild door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Eind vorig jaar berichtte het dat ‘milieu, klimaat en energie’ hard op weg waren onze zwaarste kopzorg te worden. Ruim 40 procent van de Nederlander..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .