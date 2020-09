Schuldige kennis

Met die woorden benadrukte president Trump het gevaar van het coronavirus, in een gesprek met de bekende Amerikaanse journalist Bob Woodward. ‘Het is erger dan je zwaarste griep.’

Het was 7 februari. Trump had een week daarvoor reizen uit China verboden. Maar in toespraken verzekerde hij maandenlang dat het allemaal zou meevallen. Gouverneurs en burgemeesters die vergaande maatregelen wilden nemen, deden mee in ‘de nieuwe hoax’ van de Democraten, zei hij eind februari. Aanhangers van Trump demonstreerden tegen coronamaatregelen in hun staten of steden.