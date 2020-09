Een kille rekensom

andere kwetsbare vluchtelingen. En die honderd halen we weer af van het aantal kwetsbare vluchtelingen dat we anders van plan waren op te nemen. Dat is kennelijk de marge waarbinnen de huidige christelijk-liberale coalitie het zichzelf toestaat te bewegen. Al brandt het grootste vluchtelingenkamp in Europa af, dan nog moet de opvang van de slachtoffers via een kille som worden verrekend. Straal vóóral niet uit dat je barmhartig bent, en wek vóóral niet de indruk dat vluchten naar een Grieks eiland ooit een ticket naar Nederland kan betekenen.

Het is die angstige benadering van de vluchtelingenproblematiek die Nederland en ook Europa al jaren verlamt. Met de mond beleden solidarite..