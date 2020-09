Brand in kamp Europa

stonden begin deze week in strakke lijnen opgesteld op het gazon voor de Bondsdag in Berlijn. demonstreerde deze actie, gericht tegen de humanitaire ramp die al jaren gaande is in het stampvolle kampje Moria op het Griekse eiland Lesbos. Een krachtig beeld - maar iets deugde er niet aan: de stoelen waren bijna allemaal gelijk. Strakke vakken witte stapelstoelen en zwarte klapstoelen; er was kennelijk geen verhuurder die zo veel identieke exemplaren leveren kon. Maar ook op deze manier verbeeldden ze wat er zo gauw mis gaat in het denken over vluchtelingen: ze worden samengevat tot massa zonder gezicht, een naamloos getal zonder individualiteit. Een groep, een stroom.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .