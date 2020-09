Zuinig met subsidie

Zonder subsidie gaat het gros van de Nederlanders z’n huis niet duurzamer verwarmen, waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs. Het milieuadviesbureau van de overheid had ontdekt dat je de kosten van isolatie, zonnepanelen en een alternatieve kachel in geen dertig jaar terugverdient op de energierekening. En de maakbaarheidsgelovige reflexboodschap was: dan moet de staat maar sponsoren.

Deze week bracht het PBL zijn ‘Balans van de Leefomgeving’ uit: een groot, tweejaarlijks onderzoek. Het rapport biedt politieke partijen een schat aan harde gegevens voor hun verkiezingsprogramma’s, en speelt volgend jaar een rol als er een coalitieakkoord wordt geschreven. Maar het gaat nu niet alleen over w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .