Parijs is nog ver

‘Je moet geen domme dingen doen’, antwoordt Wuyts in een interview op de vraag waarom hij (63) en De Cauwer (70) voor het eerst in jaren de Tour niet ter plaatse volgen. Mee in het spoor van een immens wielercircus, dat door een land trekt waar het coronavirus opleeft? Wuyts en De Cauwer vinden het veel te riskant. Sterker nog, Wuyts denkt dat de Tour vanwege COVID-19 Parijs niet zal halen; onderweg zal iemand de conclusie trekken dat doorgaan onverantwoord is.





