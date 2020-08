Laat minister Grapperhaus geheel vrijwillig boete doen. Daarmee is de kous dan ook wel af

gebeuren. Je kunt als minister niet het ene moment de samenleving streng toespreken over de coronaregels, en de volgende dag een feestje houden waar de gasten vrolijk dicht op elkaar zitten. In een Twitterbericht erkende Ferd Grapperhaus het naderhand: ’Juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.’

Hetzelfde geldt voor het koninklijk huis. Vroeg in de coronacrisis hield de Koning een toespraak vol medeleven met iedereen die het zwaar had, bijvoorbeeld mensen die niet op bezoek konden bij een dierbare in het verpleeghuis. En hij benadrukte dat we ons allemaal aan de richtlijnen van de deskundigen moesten houden. Nu was hij in de vakantie uit eten geweest en had hij bewilligd in het verzoek van de restau..