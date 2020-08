Juist nu investeren

: als overheid investeren op het moment dat de economie inzakt. Bijvoorbeeld in onderhoud van wegen, bruggen en kades. Bouwend Nederland heeft dan ook absoluut een punt dat het daarover woensdag aan de bel heeft getrokken. Het was daarbij vechten om aandacht. Want die ging woensdag vooral naar het nieuwe steunpakket voor bedrijven. En voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland zat zichzelf ook nog eens in de weg door verdere verlaging van de hypotheekaftrek een ‘dom idee’ te noemen. Dat idee is van minister van Financiën Wopke Hoekstra. Die beperking van de renteaftrek ..

