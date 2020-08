Laten het CDA nu eens doen wat Lubbers niet lukte: de teugels vieren

overkomen een politicus binnen z’n eigen partij. Waar je veiligheid en verbinding mag veronderstellen, bondgenoot- en broederschap. Maar waar je bij verschil van inzicht en mening op gedempte toon moet twisten, want muren hebben oren en de interne sores mogen niet op straat belanden. Dus zelfs als je diep gekrenkt wordt, en overtuigd bent van je feitelijk en moreel gelijk, moet je tactisch en wellevend blijven. Want dit zijn wel de mensen en de club waarmee je verder moet.

Politiek is het hardst in eigen huis: de herinneringen van Ruud Lubbers, eindelijk gepubliceerd, bevestigen het. 54 Kamerleden die hun stoeltje aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .