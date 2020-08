Verantwoord huisbezit

om een huis van optimale isolatie, moderne verwarmingstechniek en zonnepanelen te voorzien zodat het per saldo ‘energieneutraal’ wordt. Een gemiddelde woning moet je dan voor zeker 35.000 euro aanpakken. Dus als je alleen of met z'n tweeën woont en maandelijks maar voor pakweg honderd euro aan gas verstookt, verdien je dat zelfs in dertig jaar niet op de energierekening terug.

Dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze simpele som maandag met veel aplomb publiceerde, is nogal gênant. Ten eerste omdat het PBL zélf vorig jaar, bij de presentatie van h..

