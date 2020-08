Slagveldtoerisme

Nederland is niet groot, maar altijd dieper dan je denkt, zowel in ruimte als in tijd. In de nanacht fiets ik de Veluwe af, naar de steilrand langs de Rijn. De straten nog donker, de bakkers al wakker, de dorpen ruiken naar brood.

De top van de Wageningse Berg is goed te bereiken zonder stijgijzers en klimtouwen. Vanaf hier kun je kilometers lang ‘op hoogte’ boven de rivier lopen. Dat gaan we doen.

Vrienden hebben me meegetroond; zij traint voor een sponsorloop, hij loopt mee. Fervente wandelaars. Ze mikken op 32 (!) kilometer, voor mij zou de helft al mooi zijn. Ze gaan er als hazen vandoor, ik doe, met krakend bewegingsapparaat, alsof dat normaal is. Al sinds maart, toen corona de kop opstak, verken ik in cirkels de wijde reg..