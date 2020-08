Vrouwen in het wit

voor directe onderhandelingen tussen oppositie en dictator. Ze accepteren wederzijds niet dat de ander een rol speelt. Moskou stelt bemiddeling voor, onder Russische leiding. Dat lijkt op het Syrië-model. In 2015 greep Putin militair in bij de burgeroorlog in dat land en maakte er via bemiddeling en onderhandelingen een Russisch wingewest van. Nu al is de Wit-Russische staatstelevisie overgenomen door Rusland, zijn er talloze adviseurs ter plaatse en wordt Loekasjenko als marionet aangehouden. Dat is tijdelijk. Putin beseft dat de tijd van de aardappelrooiende stoerheid voorbij is. ..