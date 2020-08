Rampbestrijding

gebeurtenis die groot gevaar en schade veroorzaakt voor mensen, dieren, natuur of milieu. Dat is een samenvatting van diverse definities van een ramp of calamiteit. Om catastrofes te bestrijden, hebben we in Nederland sinds tien jaar een effectieve, slagvaardige bevelstructuur: de Veiligheidsregio. Het zijn er 25, en hun karakter en omvang verschilt nogal. Amsterdam-Amstelland bijvoorbeeld omvat naast de hoofdstad slechts vijf buurgemeenten. Friesland is met 18 gemeenten en 574.876 hectare een ander uiterste, maar ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (hoofdstad Apeldoorn) strekt zich wijd uit: 22 gemeenten, honderd kilometer van het Nuldernauw bij Putten tot de Duitse grens bij Winterswijk.

