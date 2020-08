Af kan niet terugkeren

terug in een duisternis waarin het virus al ettelijke sprongen en vermenigvuldigingen verder is als de besmetting wordt opgemerkt. Zo was dat in februari; bron- en contactonderzoek bleek toen onbegonnen werk te zijn. Halsoverkop hadden duizenden wintersporters en carnavalsvierders het virus al onwetend overgedragen en verspreid over nog veel meer duizenden regio- en landgenoten. Een klein half jaar later zijn de GGD’en theoretisch in staat om ijlings alle recente contacten na te bellen van iemand die positief getest is. Maar dat moeten er dan geen ti..

