De economie is ‘terug bij 2014’. Dat is geen catastrofe maar plaatselijk noodweer

bij eind 2014. Vijfenhalf jaar economische groei verdampt. Nooit eerder vertoond: 8,5 procent krimp in één kwartaal. Deze ‘inktzwarte’ kwartaalrapportage die het CBS vrijdag presenteerde, bewijst: elke poging om de economische schade van de coronacrisis in landelijke cijfers te vatten, is een belediging van de werkelijkheid. Het is alsof je een reeks lokale onweersbuien uitsmeert tot een landelijk neerslagcijfer. Zo bagatelliseer je effecten die plaatselijk wel degelijk catastrofaal kunnen zijn. En anderzijds: wat moet je in een uitgedroogde regio met de kennis dat ze een paar kilometer verderop na dagen noodweer met immense waterschade zitten?

