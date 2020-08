Dodelijke records

Eén woord ontbreekt in de waarschuwing: dit is niet ‘uitzonderlijk’ meer, zoals de eerdere 50 gradenwaarschuwing uit Arizona van ruim een week geleden het nog stelde: ‘zeldzaam, gevaarlijk en dodelijk’. In Palm Springs, met inderdaad veel palmbomen, werd het toen 50 graden, net iets minder dan de bijna 52 graden in Death Valley.

Het is het nieuwe normaal. De klimaatverandering, zo stelt het jongste jaarrapport van de American Meteorological Society, ‘is een grimmige realiteit geworden’.