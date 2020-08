Corona en hittegolf maken van ventilatie een actueel thema. Je kunt er kritisch naar kijken

kan niet feilloos taxeren of een ruimte goed of slecht geventileerd is. De meeste mensen ervaren hun eigen huis als geurloos. Als je bij een ander op bezoek bent, snuif je van alles op. En op school of kantoor, in de kerk of sportzaal: daar rúík je vaak het mensenvlees - thuis niet. De realiteit is dat de luchtkwaliteit en het binnenklimaat in veel huizen, objectief gemeten, nogal viezig zijn. In oude panden omdat ze vaak moeilijk tot in alle hoeken schoon en droog te houden zijn; in nieuwe woningen omdat ze potdicht geïsoleerd zijn en te weinig worden gelucht. Terwijl we daar buitenshuis - op school, op het werk et cetera - veel kriti..

