Topsportspiegel

goed en kwaad in mensen los. Sprinter Dylan Groenewegen week af van zijn lijn in de finale van een etappe in de Ronde van Polen – waardoor concurrent Fabio Jakobsen levensgevaarlijk crashte. Vrijdag betuigde Groenewegen emotioneel spijt aan Jakobsen. Jakobsen lijkt volgens de laatste berichten verwonderend goed uit zijn coma te komen. Heel voorzichtig droom je dat alles goed komt. Dat de mannen elkaar en zichzelf kunnen vergeven, en op een dag weer samen aan de start staan. En nog jaren om sprintwinst strijden – hard en fair.