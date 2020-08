Hoe vreselijk de ramp in Beiroet ook is, de afkeer van de elite kan een nieuwe start mogelijk maken

Het is een nette verwoording van de woede die de verwoesting van hun stad opwekt bij de burgers van Beiroet. Een diep bedorven bestuurscultuur en een perverse corruptie hadden de burgers en met name de jongeren al hun toekomst ontnomen. En het is die corruptie die, gecombineerd met misdadige nalatigheid, de oorzaak is van de verwoestende explosie die een groot deel van Beiroet in puin heeft veranderd.

van de dreiging. Nog in 2015 liet een zware explosie in het Chinese Tianjin, waarbij 173 mensen omkwamen, zien hoe gevaarlijk het materiaal is dat in Beiroet lag opgeslagen.

Maar corruptie verandert het denken. Wie een overheidsfunctie ziet als middel om zichzelf te verrijken, vertrapt steeds meer het recht..