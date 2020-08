TikTok kent je hart

waar je elke dag urenlang naar kijkt, ook naar jou kijkt en van alles over je verzamelt? Met die waarschuwing probeerde het cyberveiligheidsbedrijf Penetrum de ongeveer een miljard TikTokgebruikers erop te wijzen dat TikTok niet maar een onschuldige app is waarop je leuke, korte video’s kunt delen.

Penetrum is niet de eerste die waarschuwt en ook niet de laatste. De Amerikaanse president Trump liet afgelopen weekeinde weten dat hij binnenkort TikTok wel eens zou kunnen verbieden. India heeft dat al gedaan, Australië overweegt het en in de VS lopen al rechtszaken tegen TikTok wegens het verzamelen van biometrische gegevens van minderjarige gebruikers.