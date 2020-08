Brave kerken

Vanaf de pandemie-uitbraak verliep alle communicatie tussen kabinet en kerken via het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) en de minister van Eredienst Ferd Grapperhaus. Dit CIO vertegenwoordigt dertig genootschappen, maar heeft slechts enkele gedeelde belangen op het oog. Het kan niet zomaar namens al die kerken het woord voeren naar de pers. In de eerste dagen klonk in de media felle kritiek (daar was het Humanistisch Verbond weer eens!) op het feit dat kerken überhaupt nog open mochten blijven. De hoofdredactie van deze krant heeft dat grondrecht voor de radio verdedigd, nadat het CIO de uitnodiging had afslagen met als argument: ‘Wij hebben deze uitzondering niet gevraagd’. Enkele dagen later riep het CIO z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .