Turnsters misbruikt

- en dan voor de groep te kijk gezet worden als je bent aangekomen, al is het maar tweehonderd gram. Aan het eind van een oefendag niet afgevallen? Dan heb je niet goed je best gedaan! Het zijn horrorverhalen die enkele jonge meiden van vroeger vertellen. Turnkampioenen zijn veertien, vijftien jaar - het is een sport voor kleine meisjes, die klein en licht moeten blijven. Puberen en vrouw worden moeten ze maar uitstellen. Ze raakten voor hun leven beschadigd, maar ze lieten het gebeuren. Ze wisten niet beter en in de topsport moet je niet kleinzerig zijn. Wie naar de Olympische Spelen wil, moet het allerbeste uit zichzelf halen. De coach weet hoe je dat doet.

Opvallend is dat er al in 2011 publicaties wa..