Vuile oorlog om Amerika

. Niet in de vorm van politieke bijeenkomsten, die heeft president Donald Trump wegens de coronacrisis afgelast. Het is letterlijk strijd geworden, in confrontaties tussen federale eenheden, politie en demonstranten in een reeks Amerikaanse steden.

Het meest bekend zijn de botsingen in Portland. Daar heeft Trump als eerste federale eenheden ingezet, tegen de wens van burgemeester Ted Wheeler van Portland en g..