Wakker worden. Voorzichtig blijven. Het is nog (lang) niet voorbij

signaalgetal, dat 987. Het is niet alleen maar dat het aantal coronabesmettingen is gestegen van 534 vorige week, naar 987 deze week. De R, die staat voor de besmettelijkheid van het virus, was afgelopen week 1,29. Honderd coronapatiënten besmetten dus 129 nieuwe mensen. En de R ligt al een tijdje boven de 1, en dat betekent dat de ziekte niet afneemt, maar groeit.

