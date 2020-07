Grove rafelrand

Zo wordt het akkoord over 390 miljard aan schenkingen – die Nederland en nog vier landen helemaal niet wilden – naast nog eens 360 miljard aan leningen heel verschillend bezien. De Hongaarse premier Viktor Orbán schrijft dat Hongarije en Polen samen ‘hun nationale trots hebben verdedigd’, vooral tegen premier Mark Rutte. Die laatste spreekt van ‘een omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd’.

Is daarmee dit akkoord een wonder van gezamenlijke besluitvorming, waarmee iedereen tevreden kan zijn? Of is het eerder een ‘samenraapsel van nationaal egoïsme’, zoals de Duitse christendemocratische Europarlementariër Markus Ferber het noemt?