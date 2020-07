Bij het CDA bruist het inhoudelijk nog niet. De campagne ontbeerde in dat opzicht durf

van het CDA verkocht als een feest van de democratie. Maar dat er twee stemrondes zouden komen, en dat één kandidaat dan nipt zou winnen, dat was ook weer niet de bedoeling. In elk geval niet van ‘team-Hugo’. Want zó was het bedacht: minister Hugo de Jonge zou zich kandideren, misschien zou nog iemand zich melden - Mona Keijzer bijvoorbeeld - en vervolgens zou De Jonge er in de eerste ronde met de winst vandoor gaan.

Maar dat was buiten Pieter Omtzigt gerekend. In 2012 verdween de Twentse parlementariër nog van de CDA-lijst; het boterde destijds niet tussen hem en oud-partijleider Sybrand Buma. Maar via de afdeling Overijssel vocht Omtzigt zich terug, én werd met voorkeurstemmen gekozen. In 201..