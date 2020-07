, Erdogan wachtte er een besluit van rechters voor af, en hij belooft dat de christelijke erfenis in het gebouw beschermd wordt. Natuurlijk getuigt zijn daad van ongezonde vermenging van islam en staat. Maar eerlijk is eerlijk: zo gezond is de verhouding tussen kerk en staat in de omliggende christelijke wereld evenmin - kijk naar Rusland. Politiek is de stap van Erdogan interessant: de zwalkende NAVO-bondgenoot flirt opzichtig met Putin, maar schopt nu tegen de schenen van de Russen, voor wie de Hagia Sophia nog altijd de moederkerk van de orthodoxie is. En intern: Erdogan verdeelt zijn..





Rien van den Berg