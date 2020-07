Nederland heeft in Srebrenica gefaald. Dat is een morele intuïtie die zich lastig laat wegredeneren

De uitspraak van de Hoge Raad verschafte vooral juridische duidelijkheid. Dat was met name van belang voor de hoogte van schadevergoedingen, de reden waarom de Nederlandse staat zelf de schuldvraag altijd zo veel mogelijk had ontweken. Maar de vraag naar de moréle schuld is daarmee niet afgedaan. Misschien kunnen we die vraag nu, een jaar na de uitspraak en 25 jaar na de verschrikkelijke massamoord, wél beter onder ogen komen.

Natuurlijk, het waren anderen die de trekker overhaalden. De VN wilde er zijn vingers niet aan branden, en de Nederlandse jongens in hun kamp bij Potocari konden alleen weinig beginnen. Maar Nederland was er wel bij, en de missie was de Bosnische moslims in de enclave te beschermen. Ondanks de ove..